Независимая судебная и внесудебная экспертиза в Москве и других городах России!
Срок выполнения экспертизы - от 3 дней! Опытные специалисты! Бесплатные консультации!
АНО Центр Технических Исследований и Консалтинга «СудЭкспертГрупп» проводит внесудебные исследования и судебные экспертизы любых направлений с выдачей компетентного экспертного заключения, имеющего юридическую силу в суде при рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел.
Сотрудничая с нами, вы получаете гарантированный результат!
Ни одного экспертного заключения, подготовленного экспертами АНО Центр Технических Исследований и Консалтинга «СудЭкспертГрупп», не было рецензировано, либо оспорено другими экспертными организациями.
100% проектов, разработанных в АНО Центр Технических Исследований и Консалтинга «СудЭкспертГрупп», получили положительное заключение и были успешно реализованы.
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Закажите проведение независимой судебной и внесудебной экспертизы и оценки в АНО Центр Технических Исследований и Консалтинга «СудЭкспертГрупп» и получите:
- Уверенность в результате. Имеем необходимые допуски и сертификаты, проводим все виды лабораторных исследований и испытаний. У каждого специалиста – высшее профильное образование, специальная подготовка и более 10 лет опыта.
- Экономию времени. Мы обработаем заявку и ответим Вам в течение 15 минут. Проведение экспертизы – от 3 дней. Никаких задержек – Вы получите готовое заключение в заявленный срок.
- Полное сопровождение. Возьмем на себя всю работу – от постановки правильных вопросов на экспертное исследование до представления и защиты ваших интересов в судебных и следственных органах.
- Доступные цены. Составим прозрачную смету – вы заплатите ровно столько, сколько указано в договоре. Хотите сэкономить – следите за новостями! Мы регулярно проводим акции и предоставляем скидки на услуги от 5%.
Работать с нами удобно и просто:
- 1. Позвоните по телефону +7 (495) 988-91-92, 8 (800) 707-74-10 (для регионов звонок бесплатный).
- 2. Предоставляем бесплатную консультацию и заключаем договор.
- 3. Оплачиваете услугу, специалист выезжает на объект в согласованное с вами время.
- 4. Составляем отчет, либо заключение комиссии экспертов.
- 5. Получаете на руки полный пакет документов.
Оставьте заявку на проведение независимой
экспертизы в АНО Центр Технических Исследований и Консалтинга «СудЭкспертГрупп» по телефону
+7 (495) 988-91-92, 8 (800) 707-74-10
Консультация и выезд специалиста бесплатно!
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ОтзывыВсе отзывы
03.02.2020
Зверев Владимир Андреевич
Хочу сказать спасибо за неравнодушное отношение к людям в трудных ситуациях и готовность прийти на помощь! Деятельность работников компании вызывает восхищение и уважение!
29.01.2020
Оксана Новикова, юрист
Организация работает давно, судьи Арбитражного суда г. Москвы и Московской области хорошо знакомы с ней, назначают экспертизы в разных областях. Результатом остались довольны. Спасибо за профессионализм и качество в работе!
15.01.2018
Стратегин Виталий Викторович, Индивидуальный предприниматель
Результаты оценочной экпертизы сделанные в данной компании без проблем были приняты в суде. Быстро, четко. Без лишних вопросов. Ну и самое главное грамотно. Но тут без вопросов вообще. Благодарю.